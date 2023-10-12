Хотели добраться до критического объекта. ДРГ россиян пыталась прорваться в Сумской области

Диверсионная разведывательная группа окупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, была обнаружена диверсионная разведывательная группа противника из 8 человек", - рассказал он.

По его словам, диверсанты пересекли государственную границу Украины и двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

"По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями", – добавил генерал.

Понеся боевые потеридиверсионная группа отошла в сторону государственной границы.

"Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют", – констатировал Наев.

Cитуация с ДРГ в Сумской области

Днем ранее в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

В связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, ввели эвакуацию с прикордонных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.