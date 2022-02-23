Хотіли підняти бунт у в'язницях. У Києві попередили платний мітинг

"Щойно поліцією була жорстко припинена спроба платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, нібито протестуючих проти насильства в українських в'язницях", - написав Геращенко.

За його словами, міністр юстиції Денис Малюська був попереджений українськими правоохоронцями про плановану акцію. Зловмисники хотіли влаштувати провокацію і підняти бунт у в'язницях.

Геращенко зазначив, що в результаті були затримані 34 людини. Їх доставили в Печерське управління поліції.