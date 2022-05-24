Хотіла в НАТО і перетворювалася на "ворожу державу". Шойгу назвав цілі війни в Україні

Росія почала "спецоперацію" в Україні, щоб "забезпечити" свою безпеку. Під нею у Кремлі розуміють без'ядерний та нейтральний статус української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони РФ Сергія Шойгу на засіданні Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку.

"У обстановці, що складалася, Росія була змушена розпочати спеціальну військову операцію з метою захисту людей від геноциду, а також демілітаризації та денацифікації України, забезпечення її без'ядерного та нейтрального статусу", - сказав він.

Під "обстановкою, що складається", Шойгу мав на увазі те, що Україна "перетворювалася на ворожу державу", яку "використовували як інструмент тиску на Росію", були "активізовані зусилля щодо вступу України до НАТО" і з розміщення на її території військової інфраструктури Альянсу.