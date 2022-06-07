Хотів влаштуватися до ЗСУ. Під Житомиром затримано екс-бойовика "ДНР" (фото)

В Житомирській області СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Уродженець Донеччини у 2019 році прийняв присягу на вірність т.зв. "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації", - йдеться в повідомленні.
Як додають в СБУ, потім чоловік транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.
"Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ", - додають в прес-службі.
Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.
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