Координували наступ росіян на Київ: СБУ викрила агентурну мережу

Служба безпеки викрила російську агентурну мережу. Її учасники координували наступ окупантів на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.

Вказано, що куратором цієї мережі була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ.

Так, за декілька місяців до вторгнення агентура почала розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації, а вже 24 лютого куратор мережі отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ,

стан захищеності військових об’єктів,

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Наразі організаторці та одному з членів агентури повідомлено про підозру, а стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Фото: СБУ викрила агентуру, яка координувала наступ окупантів на Київ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, взяття Києва було стратегічною метою російської армії з першого дня війни. Понад місяць з 24 лютого до початку квітня окремі частини Київської області перебували в окупації.

Додамо, раніше ми розповідали про статтю The Washington Post. У ній стверджувалося, що Росія, готуючись до швидкого захоплення України, підготувала два маріонеткові уряди на чолі з Януковичем та Медведчуком.

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