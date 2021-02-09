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Хоч і не союзники: у Білому домі пояснили необхідність розмови Байдена з Путіним

Новость на русском → США, Вівторок 09 лютого 2021 02:49
Хоч і не союзники: у Білому домі пояснили необхідність розмови Байдена з Путіним Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

У Білому домі пояснили, чому президент США Джо Байден зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну раніше, ніж деяким іншим світовим лідерам. Причиною цього став Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3).

Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Псакі уточнила, що Байден ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідерові, але вже переговорив з деякими союзниками і партнерами.

У відповідь журналісти вказали, що Байден провів телефонну розмову з Путіним, "який не є союзником" США.

"Ця розмова частково мала місце, бо <...> наближалося закінчення строку дії ДСНО, і в ході цієї розмови він ясно висловився про наявні у нього і адміністрації істотні побоювання щодо повідомлень про дії уряду Росії", - сказала Псакі.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, своєю чергою, не згоден з таким формулюванням.

Раніше в Білому домі розповіли, що Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що США будуть захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдають шкоди союзникам.

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