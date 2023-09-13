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В Хорватии заявили, что уже больше года экспортируют украинское зерно через порт

Риека, Среда 13 сентября 2023 16:12
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В Хорватии заявили, что уже больше года экспортируют украинское зерно через порт Фото: Украина больше года экспортирует зерно через хорватский порт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина экспортирует зерно через хорватский порт Риека уже больше года. За это время удалось вывезти около 100 тысяч тонн украинской продукции.

Об этом заявил руководитель зернового терминала порта Риека Марино Кларич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам чиновника, украинское зерно из порта на севере Хорватии начали экспортировать в мае 2022 года. В Хорватию зерно едет по железной дороге через Венгрию.

Кларич отметил, что за год удалось экспортировать через хорватский порт 100 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. Это лишь часть того, что производит Украина.

На сегодняшний день мощность порта Риека составляет миллион тонн зерна. Но чиновники пытаются расширить экспортные мощности.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле Россия вышла из "зернового соглашения". После этого экспорт украинской продукции по Черному морю фактически прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

При этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит.

Стоит отметить, что ранее в Хорватии уже сообщали, что украинское зерно экспортируется через хорватские порты. Соответствующее заявление сделал премьер страны 22 августа после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на недавней встрече в Бухаресте договорились об увеличении экспорта украинской продукции через хорватские порты.

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Хорватия порт зерновой коридор
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