Хорватия решила обновить вооружение армии, старую технику могут отдать Киеву, - СМИ
Власти Хорватии решили обновить вооружение Вооруженных сил страны. Старая бронетехника российского и югославского производства может быть передана Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vecernji list.
Долгосрочный план развития Вооруженных сил Хорватии до 2028 года включает закупку значительного количества военной техники, включая боевые машины пехоты, танки, комплексы ПВО и самоходные артиллерийские установки.
В апреле в Хорватию прибыли первые шесть из 12 истребителей "Рафаль", и уже через год эскадрилья будет полностью укомплектована. Эти закупки являются историческими для Хорватии, которая впервые инвестировала 1,2 миллиарда евро в военные нужды.
К 2026 году все 62 боевые бронированные машины Bradley M2A2 ODS будут отремонтированы и модернизированы на заводах Đura Đaković в сотрудничестве с Bae Systems. Также в планах Министерства обороны заказ на производство 30 новых бронетранспортеров Patria, что доведет общее количество этих машин до 200. Новые бронетранспортеры будут оснащены башнями DUOS с 30-мм пушками и противотанковыми ракетами израильского производства SPIKE.
Кроме того, Хорватия планирует усилить свои артиллерийские подразделения. Помимо имеющихся 14 немецких танковых гаубиц PzH 2000 калибра 155 мм, планируется закупить дополнительные установки. В планах также приобрести мобильную артиллерию на колесах, такую как шведский Archer или французский Caesar, оба калибра 155 мм.
Министерство обороны уже ведет переговоры с потенциальными поставщиками, однако поставки задерживаются из-за приоритетной отправки оружия в Украину. В результате модернизации хорватской армии устаревшая бронетехника российского и югославского производства может быть передана Украине.
Помощь Украине от Хорватии
Хорватия активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. С начала российской агрессии Хорватия предоставляет Украине всестороннюю помощь.
Хорватия предоставила временную защиту тысячам украинских беженцев, обеспечив их жильем, медицинской помощью и другими необходимыми услугами. Также Хорватия передала Украине значительные объемы вооружения и боеприпасов, которые помогают украинской армии в обороне страны.
Ранее сообщалось, что Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро.
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