Хорватия приняла решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков"

Официальное решение суда города Пула об экстрадиции Журавлева в Германию сторона защиты должна получить в ближайшее время. В ответ на это решение подозреваемый планирует объявить о бессрочной голодовке.

По словам адвокатов, хорватский суд фактически проигнорировал предыдущее решение польского суда по аналогичному делу, ранее отказавшему в выдаче Журавлева Германии.

Юридическая компания "Катеринчук, Моор и Партнеры" выразила категорическое несогласие с вердиктом хорватского суда и готовит обжалование решения как в апелляционной инстанции, так и в международных судебных органах.

Журавлева подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года - взрывы тогда повлекли за собой масштабные утечки газа. США, Великобритания и ЕС признали это намеренным актом саботажа.