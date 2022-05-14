Хорватія прийняла закон про введення євро

Хорватські законодавці схвалили закон, що відкриває шлях до введення євро в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

Хорватія повинна замінити хорватську куну на євро 1 січня 2023 року. "За" закон проголосували 117 депутатів, 13 - були проти. При цьому один депутат утримався. Зазначимо, що парламент Хорватії складається зі 151 депутата.

Хорватія, яка приєдналася до Європейського союзу у 2013 році, залишається однією з найбільш слабких економік блоку після війни 1992-1995 років.

Праві партії в хорватському парламенті виступили проти введення євро, заявивши, що це збільшить бідність і чинитиме тиск на громадян.

Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом декількох місяців після офіційного початку застосування євро.

Варто зазначити, що економіка Хорватії залежить від доходів від туризму в літні місяці. Кожен сезон країна приваблює сотні тисяч туристів з Європи та інших країн світу.