Хорватія прийняла закон про введення євро
Хорватські законодавці схвалили закон, що відкриває шлях до введення євро в наступному році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Хорватія повинна замінити хорватську куну на євро 1 січня 2023 року. "За" закон проголосували 117 депутатів, 13 - були проти. При цьому один депутат утримався. Зазначимо, що парламент Хорватії складається зі 151 депутата.
Хорватія, яка приєдналася до Європейського союзу у 2013 році, залишається однією з найбільш слабких економік блоку після війни 1992-1995 років.
Праві партії в хорватському парламенті виступили проти введення євро, заявивши, що це збільшить бідність і чинитиме тиск на громадян.
Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом декількох місяців після офіційного початку застосування євро.
Варто зазначити, що економіка Хорватії залежить від доходів від туризму в літні місяці. Кожен сезон країна приваблює сотні тисяч туристів з Європи та інших країн світу.
Нагадаємо, Barclays оцінив економічні втрати ЄС від раптового припинення постачання російського газу.
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