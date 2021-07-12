Хорватія планує вступити до Шенгенської зони протягом двох років

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович розраховує, що країна вступить в Шенгенську зону протягом 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватське видання Tportal .

"Я неодноразово публічно заявляв, що ми очікуємо, що це відбудеться протягом 2022 року", - цитує видання заяву Пленковича, зроблену ним у парламенті країни.

Прем'єр-міністр послався на нову Шенгенську стратегію, оголошену Європейською комісією на початку червня. За його словами, вона передбачає завершення зони, яка передбачає включення в неї Хорватії, Болгарії та Румунії.

Раніше міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс висловив сумнів у тому, що питання про входження Хорватії в Шенгенську зону буде включено до порядку денного в найближчі пів року.