Хорватия обыграла сборную Марокко и стала бронзовым призером ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, матч за 3-е место

Хорватия – Марокко – 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 – Дари, 9

Соперники преподнесли фантастический стартовый отрезок, обменявшись забитыми мячами в первые 10 минут. Сначала балканцы интересно разыграли стандарт – после навеса в гущу событий пошла скидка на Гвардиола, который головой в падении отправил мяч под штангу. Буну был бессилен.

"Атласские львы" ответили голом две минуты спустя. Неудачный вынес защитника сборной Хорватии обернулся "свечой" над вратарской. Когда же мяч опустился, то стал добычей Дари, а тот хладнокровно пробил мимо Ливаковича.

В середине тайма дальним выстрелом о себе напомнил Модрич. Кипер парировал мяч в сторону Ливаи, а затем Буну заблокировал попытку хорватского нападающего сыграть на добивании. Но перед перерывом Хорватия все же вышла вперед – Оршич оформил настоящий шедевр, нанеся удар с левого угла штрафной под дальнюю стойку!

На старте второй половины он же мог закрепить преимущество балканской команды. Однако со входа в штрафную зону пробил в сетку только с внешней стороны. Марокканцы же долго не могли прийти в себя, а серия замен от обоих тренеров изрядно сбила темп игры.

Чуть поинтереснее стало после 70-й минуты. Вот Эн-Несири не смог переиграть вратаря в ближнем бою на углу вратарской. Хакими же в атаке вторым темпом решил "нарисовать" одиннадцатиметровый, но оставить в дураках судейскую бригаду не сумел.

Незадолго до финального свистка мог отличиться Ковачич. Однако его удар низом прошел мимо стойки. Сборная Марокко пыталась давить на редуты хорватов, но финальный штурм как таковой ей не удался. Как следствие, балканский коллектив удержал победу и во второй раз в истории завоевал "бронзу" Кубка мира.