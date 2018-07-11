Хорватія - Англія: де дивитися матч
Де і коли почнеться поєдинок півфіналу ЧС-2018
Збірні Хорватії і Англії зіграють у півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі Інтер. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці родоначальників футболу.
11 липня 21:00
Москва, стадіон Лужники
Пряма трансляція протистояння Хорватія - Англія буде доступна на телеканалі "Інтер". Український транслятор турніру також запропонує своїм глядачам аналітичну студію.
Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над господарями ЧС-2018 навколо захисника національної команди Домагоя Віди та одного з членів делегації Огнена Вукоєвича розгорівся скандал.