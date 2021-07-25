ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Хорватії в результаті ДТП з автобусом загинули 10 людей, ще 45 постраждали

Новость на русском →
Славонський Брод, Неділя 25 липня 2021 14:46
У Хорватії в результаті ДТП з автобусом загинули 10 людей, ще 45 постраждали Фото: в Хорватії сталось ДТП (24sata.hr)
Автор: Анастасія Рокитна

У Хорватії сталась дорожньо-транспортна пригода з автобусом, в результаті якої загинули мінімум 10 людей. Ще близько 45 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Автобус слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косова Приштини. Начальник місцевої поліції Франьо Галіч охарактеризував аварію як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив". Наразі причини ДТП невідомі.

Навколо автобуса пожежників і рятувальників, рух по шосе зупинено. Аварія сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод.

Повідомляється, що 45 постраждалих доставлені в лікарні Славонського Броду. Вісім осіб отримали серйозні травми.

Пізніше міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Барош заявив, що серед пасажирів були 15 неповнолітніх, одна дівчинка отримала серйозні травми.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Хорватия
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"