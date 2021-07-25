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В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек, еще 45 пострадали

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Славонски-Брод, Воскресенье 25 июля 2021 14:46
В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек, еще 45 пострадали Фото: в Хорватии произошло ДТП (24sata.hr)
Автор: Анастасия Рокитна

В Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Автобус следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштины. Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал аварию как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел". Сейчас причины ДТП неизвестны.

Вокруг автобуса пожарные и спасатели, движение по шоссе остановлено. Авария произошла около 6 часов утра недалеко от города Славонски-Брод.

Сообщается, что 45 пострадавших доставлены в больницы города. Восемь человек получили серьезные травмы.

Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, одна девочка получила серьезные травмы.

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