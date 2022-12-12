"Хонда" собралась вернуться в Формулу-1: известны сроки

Глобальная компания подала документы на производство двигателей F1 с 2026 года. Этот шаг, по всей видимости, станет перезапуском программы создания силовых установок для пелотона.

"Хонда" покинула "Большой цирк" после сезона-2021. Права на свои разработки японцы передали "Ред Буллу". Австрийская конюшня самостоятельно начала обслуживать изготовленные на заводе ТНК в Сакуре двигатели и дала им абреавиатуру RBPT – Red Bull Powertrains.

Тем не менее, логотип "Хонды" вернулся на болиды "Ред Булла" осенью. До этого команда вела переговоры с "Порше" о сотрудничестве на сезон-2026 и последующие годы. Срыв контракта между ними породил гипотезу о возвращении японской компании к альянсу с австрийцами.

"HRC (Honda Racing Company – ред.) зарегистрировалась производителем. С 2026 года правила F1 изменятся в сторону большей углеродной нейтральности и роста роли электрической составляющей. Как раз эти цели Honda Motor Co. и продвигает", – рассказал один из функционеров "Хонды".

Японская компания долгое время связана с Формулой-1. В 1964-1968 и 2006-2008 гг. "Хонда" имела заводскую команду в Королевских автогонках, а в 1983-1992, 2000-2005 и 2015-2021 гг. выступала в качестве моториста. В частности, с японскими двигателями чемпионами мира стали Нельсон Пике (1987), Айртон Сенна (1988, 1990, 1991) и Ален Прост (1989).