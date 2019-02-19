Honda закриє завод у Великобританії

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Під загрозою 3,5 тисячі робочих місць

Завод японської компанії Honda, розташований на південному заході Великобританії, можуть закрити до 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У разі закриття, під загрозою 3,5 тисячі робочих місць.

Очікується, що завод у місті Свіндон закриють до 2022 року. Зазначається, що компанія зробить відповідне оголошення 20 лютого.

Якщо ця інформація підтвердиться, то такий крок японського виробника автомобілів поставить під загрозу 3,5 тисячі робочих місць, передає інформагенція AFP. У самій японській компанії відмовилися від коментарів на цю тему.

Раныше повыдомлялося, що американський автоконцерн Ford посилює заходи з перенесення виробництва з Великорибтанії з побоювання неврегульованого виходу країни з Євросоюзу. Ford може втратити 1 млрд доларів у разі, якщо Великоританія піде по шляху неврегульованого Brexit.

Нагадаємо, голова уряду Великої Британії Тереза Мей зазначила, що у разі, якщо до 26 лютого не вдасться досягти домовленості щодо угоди з Brexit, уряд внесе до парламенту ще одну пропозицію, за яку депутати проголосують 27 лютого.