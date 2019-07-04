Хомутиннік пояснив, чому йде у Раду за списком "Опоблоку"

Фото: Віталій Хомутиннік (pravda.com.ua)

Хомутиннік хоче, щоб в майбутній Верховній раді була представлена команда "Відродження"

Народний депутат Віталій Хомутиннік прийняв рішення балотуватися до парламенту за списком "Опозиційного блоку", щоб в майбутній Верховній раді була представлена команда партії "Відродження". Про це народний депутат та співголова депутатської групи "Партія "Відродження" заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Також нардеп повідомив, що ще тиждень тому не планував йти в парламент і балотуватися на мажоритарному окрузі в Харкові.

"На цей раз я не збирався йти в парламент. Тому я не пішов на округ. Я не сумніваюся, що я б на цьому окрузі переміг. Я там досить багато робив і знаю підтримку людей", - зазначив Хомутинник.

Він додав, що рішення балотуватися за списком "Опозиційного блоку" він прийняв після відмови від участі у виборах за списком цієї ж політсили Володимира Пилипенка, представника партії "Відродження".

"Тиждень тому я розумів, що не йду в парламент. Для себе я прийняв рішення, що хочу сконцентруватися на бізнесі. Якийсь період часу у мене була ілюзія, що я можу бути політиком, коли пропонували очолювати міністерство молоді та спорту. Мені вже 43 роки в цьому році, у мене вже немає ніяких ілюзій, я не бачу себе в політиці. За 17 років моєї депутатської діяльності було багато бажань десь щось у мене відщипнути, щось відкусити або щось забрати, але це завжди закінчувалося нічим, тому що твій статус дозволяє тобі швидко достукатися у якісь кабінети. Сьогодні я не бачу в цьому необхідності. Якогось свавілля немає, країна стає іншою, більш прозорою і публічною, нові політики приходять. Мені імпонує нова Зе-команда. Я вважаю, що вже приходить той момент, коли бізнесмени не повинні бути в політиці, вони повинні займатися бізнесом. Але почали збивати заказухами в пресі нашого Володимира Пилипенка, який у "Відродженні" обіймав посаду голови політради партії, і він сам прийняв рішення не йти в парламент. Відповідно, повинен був піти хтось замість нього від "Відродження", тому я прийняв рішення фактично стати на його місце. Щоб представляти партію. Моя мета, ідея і завдання була спочатку – це щоб "Відродження" було представлено в парламенті як політична партія, що пройшла в парламент", - підкреслив Хомутиннік.