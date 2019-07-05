Хомчак звинуватив Путіна у брехні через заяви щодо моряків

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак звинуватив президента РФ володимира Путіна у брехні через заяви щодо інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Армія inform".

Як відомо, під час прес-конференції в Японії Путін, виправдовуючись за агресивні і неправомірні дії російських силовиків у Керченській протоці, послався на слова Хомчака, нібито він в одному з інтерв'ю повідомив, що конфлікт спровокувала українська сторона.

"Це була виключно пропагандистсько-маніпулятивна заява. Простіше, брехня. Путін вкотре підтвердив резюме великого маніпулятора. Господар Кремля знову намагався змалювати ситуацію на власну користь, викривляючи дійсність. Це ще одне підтвердження того, що війна триває на всіх фронтах із застосуванням різних методів, зокрема й цинічних маніпуляцій. Таких прикладів введення в оману міжнародної спільноти було чимало за роки російської агресії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що Росія не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці. Він розповів, що начальник Військово-морських сил України Ігор Воронченко доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази.

"Провокація була з російської сторони, вони ж навіть страти показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повела себе Росія у Керченської протоки - класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", - сказав Хомчак.

Путін на прес-конференції в Японії, посилаючись на Хомчака, заявив: "По-моєму, вже новопризначений начальник Генерального штабу української армії підтвердив, що це була провокація, організована Порошенком в ході передвиборної боротьби".