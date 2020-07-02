Хомчак: кожну бригаду в зоні ООС будуть посилювати Javelin

У Збройних силах України хочуть посилити кожну бригаду на Донбасі американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin. На сьогодні відпрацьовується тактика їх застосування.

Про це в інтерв'ю ArmyInform заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

За його словами, на сьогодні на базі однієї з бригад, яка готується до виступу в зону ООС, відпрацьовується тактика застосування Javelin, а також напрацьовуються навички роботи розрахунків.

"Зараз у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, посилюватимуть Javelin", - зазначив Хомчак.

Він також додав, що при підготовці даної бригади до чергової ротації відпрацьовується застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі.

Нагадаємо, в червні США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin в рамках контракту, підписаного в грудні 2019.

Два роки тому тодішній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляв, що Україна зможе використовувати Javelin в разі танкового наступу російських військ.