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"Хладнояровцы" показали уничтожение россиян на Бахмутском направлении (видео)

Фото: в сети показали уничтожение россиян на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают ликвидировать оккупантов, которые пытаются штурмовать на Бахмутском направлении. В сети показали очередное видео уничтожение россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции под принуждением своих командиров. Но чем больше их лезет, тем больше калеится и умирает. Работа одного из механизированных батальонов 93-й бригады Холодный Яр на Бахмутском направлении", - говорится в описании под видео.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские защитники уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута.

Добавим, что в районе Бахмута за минувшие сутки российские войска совершили 48 обстрелов, также там было зафиксировано 19 боестолкновений.

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