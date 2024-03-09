Холодно, но есть и плюс. Синоптик рассказала о погоде на сегодня и ближайшие дни

В Украине сегодня, 9 марта, будет холодно. В то же время, есть и плюс - осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. В субботу, 9 марта, холодненько, днем +2...+6 градусов, на западе +7...+11 градусов", - рассказала она.

В Киеве, по данным синоптика, в субботу и воскресенье осадков не ожидается.

"Суббота будет холоднее, +2...+4 градуса, в воскресенье станет немного теплее, предполагается +5...+8 градусов", - констатировала Диденко.

Погода 10 марта

В воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10, в западной части и в Винницкой области до +7...+14 градусов, разве что на востоке еще удержится холодная погода с температурой воздуха +2...+ 4 градуса.

Погода на следующей неделе

На следующей неделе будет больше осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег.

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.