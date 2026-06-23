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Холодный фронт пересекает Украину: как изменится погода сегодня

07:00 23.06.2026 Вт
2 мин
Пока Европа изнывает от жары, в Украине будет гораздо комфортнее
aimg Ирина Глухова
Холодный фронт пересекает Украину: как изменится погода сегодня Фото: синоптики представили прогноз погоды на 23 июня (Getty Images)
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Сегодня, 23 июня, через Украину проходит холодный атмосферный фронт - в большинстве областей пройдут дожди с грозами и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Какая будет погода в Украине

По словам синоптика, холодный атмосферный фронт, который накануне приближался к Украине, сегодня будет пересекать территорию страны.

В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Местами возможно усиление ветра до шквалистых порывов.

По прогнозу, во второй половине дня на севере страны, а также на Волыни и в Ровенской области осадки постепенно прекратятся, появятся прояснения.

Температура воздуха днем составит:

  • в большинстве областей +24...+29 градусов;
  • на юге и юго-востоке +27...+32 градуса.

Холодный фронт пересекает Украину: как изменится погода сегодня

Фото: какая будет погода в Украине 23 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается переменная облачность.

Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28;
  • в Киеве ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.

Жара накроет Европу

Между тем в большинстве стран Западной Европы ожидается сильная жара.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха там будет подниматься до +32...+39 градусов, а местами достигнет +40...+42 градусов.

В частности, в Лондоне прогнозируют до +35 градусов, тогда как в Париже и Мадриде температура может приблизиться к отметке +40 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца недели - в основном будет комфортная летняя погода, хотя местами возможны дожди и грозы.

Также синоптики рассказали, каких максимальных температур стоит ожидать в ближайшие дни и какие последствия глобальных климатических изменений ждут Украину.

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