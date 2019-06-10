Холодницький: Зеленський не давав САП список для "посадок"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави САП, Зеленський запевнив його в підтримці незалежності відомства

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що президент України Володимир Зеленський не надавав відомству список для "посадок". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Холодницький зазначає, що Зеленський запевнив його в підтримці незалежності САП.

"Відразу скажу, що не було ніяких списків, кого садити. Були запевнення у підтримці незалежності, в тому, що якщо хтось з нової влади стане фігурантом або, тим більше, підозрюваним, то ніякого захисту з боку президента не буде. Це також викликає оптимізм, скажу відверто", - зазначив глава САП.

Він підкреслив, що глава держави не може відповідати за всіх.

"Звичайно, президент не може відповідати за всіх. І я не виключаю, що якийсь відсоток нечистих на руку все одно буде прослизати. Адже якими б не були фільтри, все одно хтось буде намагатися "заробити" на посаді. Тому ми завжди будемо поруч і будемо допомагати очищенню влади. А додаткових секретних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа не було", - додав Холодницький.

Нагадаємо, Холодницький заявив, що для доказів причетності п'ятого президента Петра Порошенка до корупційних злочинів у сфері енергетики необхідно провести слідство.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" і Фонду державного майна України, які нібито координувалися Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенком.