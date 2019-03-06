Холодницький про заяву Йованович: нехай коментує МЗС

Холодницький прокоментував заяву посла США Марі Йованович про його звільнення з посади керівника САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости сменить руководителя САП. Об этом Холодницкий заявил в комментарии РБК-Украина.

Руководитель САП заявил, что заявления дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел Украины.

"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", - сказал Холодницкий.

Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.

"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", - добавил он.

Напомним, вчера посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Йованович считает, что Холодницкому нельзя доверить ведение антикоррупционных дел.

Как известно, в марте 2018 НАБУ опубликовало записи разговоров Холодницкого, обвинив его в том, что он сливал информацию о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Также он давил на прокуроров, чтобы те принимали нужные решения.