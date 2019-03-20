Холодницький прокоментував ймовірність своєї відставки

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодникий заявив, що бачить себе лише на посаді прокурора. Про це він зявив після засідання комітету Верховної ради з питань запобігання корупції, відповідаючи на питання щодо намірів залишити посаду, передає кореспондент РБК-Україна.

Холодницький зазначив, що не розглядає перспективи піти в політику та залишити посаду керівника САП.

"Да почекайте ви. Ні. Я бачу себе лише прокурором, ані політиком, ні кимось іншим. Враховуючи те, що САП є органом, який наглядає попри весь цей бруд, який ллється... Це означає, що ми робимо все правильно. Ми готові відповідати за кожний наш вчинок...", - додав він

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Як відомо, у березні 2018 НАБУ опублікувало записи розмов Холодницького, звинувативши його в тому, що він зливав інформацію про обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. Також він тиснув на прокурорів, щоб ті приймали потрібні рішення.