Холодницький розповів на якій стадії знаходиться справа "Роттердам+"

В САП не надходив проекти підозр у справі "Роттердам+"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, на какой стадии находится уголовное дело "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Слово и Дело.

"У нас есть производства в отношении банков. Смотрите, у меня есть ряд уголовных производств, которые являются самыми приоритетными - ПриватБанк, формулы "Роттердам плюс" и "Дюссельдорф", ПАО "Укрнафта". Вот там я бы хотел видеть результат. Почему во всех этих делах в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований, - ред.) числится около полусотни детективов, а фактически работает один-двое? И я вижу, например, по тому же ПриватБанку происходит какая-то ситуация, когда мы даже не понимаем, куда хотим двигаться. Меня это все больше смущает. Детективы спорят с прокурорами,", - рассказал руководитель САП.

По его словам, чтобы установить убытки по делу "Роттердама" нужно назначить экспертизу, а чтобы ее назначить, нужно собрать доказательства. При этом, начальник пятого отдела САП Ольга Яровая заявили, что они до сих пор не готовы назначать экспертизу.

Однако отмечается, что одна экспертиза была назначена, но она была первичная, без добавления всех документов, которые предварительно планировали привлечь к экспертизе. Они так и не были добавлены, потому что не были собраны.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что проекты подозрений из НАБУ в САП не поступали.

Напомним, 31 января сообщалось, что в ближайшее время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заслушают результаты расследования дел в отношении возможных злоупотреблений при утверждении формул "Роттердам +", "Дюссельдорф +", а также рефинансирования ПриватБанка.