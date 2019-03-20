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Холодницький оприлюднить повний перелік закритих справ щодо незаконного збагачення

Новини » Політика    20.03.2019 - 16:13
Холодницький оприлюднить повний перелік закритих справ щодо незаконного збагачення
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поки що прокурори шукають можливості перекваліфікувати справи

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднить повний перелік закритих кримінальних справ щодо незаконного збагачення 28 березня 2019 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що по скасованій Конституційним судом статті щодо незаконного збагачення має бути закрито 65 кримінальних проваджень.

"Підлягають закриттю всі справи. У нас станом на 26 лютого було 65 проваджень, які були в стадії розслідування. Вони всі підлягають закриттю", - повідомив Холодницький.

Голова САП підкреслив, що задля уникнення закриття справ наразі прокурори шукають можливість перекваліфікувати провадження.

"Я дав прокурорам та детективам час до 27 березня вивчити ще раз всі ці матеріали, де можливо знайти інший склад злочину чи перекваліфікувати. Це повинно бути зроблено. Де немає такої можливості, вони підлягатимуть закриттю. 28 березня я опублікую перелік закритих справ", - додав він.

Нагадаємо, через скасування статті Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення НАБУ вже закрило 16 кримінальних проваджень, 25 справ були закриті в частині скасованої статті.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Додамо, місія Міжнародного валютного фонду і посол Сполучених Штатів Америки направили лист до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності парламенту з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Новини України Назар ХолодницкийСАП
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