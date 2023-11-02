Холоднее, но есть и "плюс". Синоптик дала прогноз на сегодня

Погода в Украине 2 ноября будет без дождей. Но температура воздуха ощутимо снизится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"2 ноября в Украине дождь прекратится, придет антициклон", - рассказала она.
По данным синоптика, температура воздуха ожидается умеренной. А именно:
Что касается столицы, то в Киеве четверг ожидается сравнительно теплым, +12, +13 градусов, а дождь маловероятный.
В последний день октября был зафиксирован новый температурный рекорд, побивший "отметки" 1926 года.
Кроме этого, 30 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С". Этот показатель на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.
А 28 октября в Киеве был побит рекорд максимальной скорости ветра. В этот день она достигла рекордных 20 м/с, повторив предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.
На данный момент погода в Киеве установила уже более 40 рекордов с начала 2023 года.
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