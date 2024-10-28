Холоднее на 5-7 градусов: прогноз Укргидрометцентра на ноябрь

Таким образом, в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляет 8-13 градусов.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм /в Карпатах местами 100 мм/, что в пределах нормы.

"Ноябрь - пора предзимья, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения - в основном в первой декаде ноября", - говорится в сообщении.

Климатическая характеристика ноября

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет 0-4 градусов тепла, на Закарпатье и юге местами 5-9 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 15-24 градусов мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами 25-31 градусов мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 6-24 градусов тепла, в Крыму, Черновицкой, центральных, южных областях, на Закарпатье местами 25-29 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, местами в горных районах 70-108 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм, местами в Прикарпатье и юго-востоке страны 29-34 мм.

Погода в Украине

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

Сентябрь был достаточно теплым в Украине. В частности, в Киеве было установлено 11 температурных рекордов.

Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели 30 сентября.