Холодная война не кончалась. Как агрессия России против Украины повлияла на Финляндию

На протяжении последних 30 лет вооруженные силы Финляндии выглядели немного старомодно в Европе. Пока страны ЕС сокращали оборонные бюджеты, Финляндия готовилась к ведению крупной наземной кампании и укрепляла армию, как будто холодная война никогда не заканчивалась.

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Сильная армия

Главнокомандующий ВС Финляндии генерал Тимо Кивинен сказал изданию, что сейчас его страна имеет оборонительные возможности, чтобы вести войну, которая сейчас идет на Украине.

"В пересчете на душу населения у нас, вероятно, самая большая огневая мощь в Европе", - сказав он.

Несмотря на того, что население Финляндии составляет всего 5,5 миллиона человек, страна имеет больше артиллерии, чем Франция и Германия вместе взятые. Во время войны Финляндия может призвать до 280 тысяч солдат, что больше, чем у Великобритании.

При это финны продолжают укреплять авиацию. Все самолеты F/A-18 Hornet Финляндии вооружены передовыми американскими ракетами. Однако скоро их усилят истребителями Lockheed Martin F-35A.

Флот Финляндии приспособленный для скалистых побережий Балтийского моря и может вести боевые действия в Арктике и в Лапландии. Также США одобрили продажу Финляндии ракет на сумму 323 млн долларов и боеприпасов для систем РСЗО М-270 на 535 млн долларов.

Холодная война не заканчивалась

История Финляндии стала для нее стимулом сохранить мощную и боеспособную армию. В Хельсинки заявляют, что холодная война не заканчивалась, а угроза со стороны России все еще остается. Поэтому после распада СССР Финляндия усилила 1343-километровую границу с Россией.

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НАТО

Война в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию к решительному шагу по членству в НАТО. Руководство страны призывает альянс ускорит процесс вступления, а власти опасаются, что Финляндия останется в "серой" зоне НАТО на неопределенный срок.

Затягивают вступление скандинавских стран в НАТО Венгрия и Турцию. Все, кроме этих двух, члены альянса уже ратифицировали в парламентах соглашения.

Пока Финляндия не защищена полностью статьей 5 НАТО, но Великобритания, США и других страны пообещали в случае нападение предоставить помощь.