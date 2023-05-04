Холанд переписал историю АПЛ: не устоял 28-летний рекорд голеадоров

Норвежский нападающий расписался в воротах "молотков" на 70-й минуте. В контратаке "горожан" Грилиш передачей вывел Холанда на свидание с Фабиански, а скандинав элегантно перебросил мяч над голкипером. В конце концов "Сити" разгромил лондонцев (3:0) и вышел в лидеры первенства.

Но главным событием стал именно гол бомбардира команды Пепа Гвардиолы. Холанд оформил 35-й мяч в 31-м поединке Премьер-лиги. Этот показатель станет новым ориентиром голеадоров чемпионата Англии. Предыдущий рекорд (34 гола) держался с сезона 1994/95.

На самом деле, предыдущее достижение на протяжении всех этих лет делили два легедарных форварда 90-х – Энди Коул и Алан Ширер. Первый в составе "Ньюкасла" забил 34 мяча в сезоне 1993/94 (40 матчей). Второй же повторил этот результат в следующей кампании и привел к чемпионскому титулу "Блэкберн", сыграв 42 поединка.

С тех пор количество команд в Премьер-лиге уменьшилось с 22-х до двадцати. В свою очередь 30+ мячей за более чем два десятилетия в чемпионате Англии забивали всего 4 раза. Ширер оформил 31 гол в сезоне 1995/96, а позже этот рубеж покорили Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14). Мохамед Салах из "Ливерпуля" забил же 32 мяча во время кампании 2017/18.

Уникальное достижение Холанда может стать еще более фантастическим. В графике "Манчестер Сити" запланированы 5 матчей АПЛ до конца сезона. "Горожане" встретятся с "Лидсом", "Эвертоном", "Челси", "Брайтоном" и "Брентфордом", поэтому норвежец может обновить голевой рекорд еще несколько раз.

Разбор забитых мячей Холанда доказывает, что он – классический центрфорвард. 34 мяча из 35-ти норвежский бомбардир оформил из пределов штрафной. Больше всего Холанд забил левой ногой (23 гола), а дальше идут забитые мячи правой и головой (по 6). Скандинав реализовал 7 одиннадцатиметровых, а также оформил 4 хет-трика. На гол он в среднем тратит 71,5 минуты.

Ранее Холанд побил ряд рекордов Лиги чемпионов и "Манчестер Сити". В частности, он стал лучшим бомбардиром "горожан" всех времен за сезон, быстрее всего забил 30 мячей во всей истории главного еврокубка и стал самым молодым голеадором, достигшим этой отметки. Переход норвежца из дортмундской "Боруссии" прошлым летом обошелся "Ман Сити" всего в 60 млн евро.