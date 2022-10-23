Хоккейный "Днепр" нанес первое поражение "Кременчугу", "Сокол" триумфовал в дерби Киева

Победами калушского "Легиона", киевского "Сокола" и херсонского "Днепра" завершился игровой день в чемпионате Украины по хоккею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Харьковские Берсерки" – "Легион" – 3:6 (2:0, 1:1, 0:5)

Шайбы: Абаджян, 06:05, 24:14, Матвиенко, 11:11 – Ромащенко, 20:31, 58:40, Луговой, 40:55, Пойманов, 42:17, Дурдыев, 52:45, Кривоножкин, 54:11

"Киев" – "Сокол" – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайбы: Бабинец, 03:19, Чердак, 03:24, 37:15, Нименко, 05:10, 46:13, Благой, 20:18, Вал. Алексюк, 43:21

"Кременчуг" – "Днепр" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: С. Тимченко, 13:16, Лялька, 59:50 – Олейник, 08:22, Попережай, 36:42, Дворник, 58:24

В первом матче дня "Легион" одержал неожиданную волевую победу. До 40-й минуты "Берсерки" уверенно вели в счете благодаря дублю Абаджяна и шайбе Матвиенко. Калушаны на старте 3-го периода забросили в меньшинстве – Луговой реализовал выход 1 в 0. А вскоре Пойманов перед воротами подправил бросок от сииней линии.

Когда счет стал ровным, то на льду осталась одна команда. "Легион" не просто дожал харьковчан, а просто смял оборону "Берсерков". Прикарпатцы забросили еще три шайбы в течение шести минут. Голами отличились Дурдыев, Кривоножкин и Ромащенко.

Зато никакой интриги не было в Киеве. "Сокол" снял все вопросы о победителе дерби в стартовые пять с хвостиком минут. Голкипер "Киева" пропустил три шайбы от Бабинца, Чердака и Нименко.

Еще по два гола "соколята" оформили во втором и третьем периодах. Сначала отличился Благой, а затем дубли оформили Чердак и Нименко. Между ними успел оказаться в объятиях партнеров и Валентин Алексюк.

Наконец центральный матч дня подарил сенсацию. "Кременчуг" оказался в роли догоняющего уже на 9-й минуте после шайбы Олейника. Правда, лидер первенства быстро восстановил паритет усилиями Тимченко.

Однако, "Днепр" шокировал отечественного гранда еще двумя шайбами ​​– по одной на второй и третий периоды. В свой актив голы записали Попережай и Дворник. Хозяева площадки сумели сократить отрыв до минимума усилиями Ляльки, но до финальной сирены оставалось всего 10 секунд...

Теперь "Кременчуг" и "Днепр" делят лидерство в чемпионате Украины, имея в активе по 15 очков. На три пункта меньше набрал "Сокол", но уже завтра киевляне могут сравниться с ними в случае победы в перенесенном матче против "Киева".