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Хоккейный чемпионат Украины пополнил дебютант: когда начнется турнир

Фото: "Сокол" во время подготовки к новому сезону (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины анонсировала старт сезона 2022/23 в высшем дивизионе, в который заявились 6 клубов из трех городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Новый сезон начнется в четверг, 6 октября. В первый день два матча примет столичный Дворец спорта.

Первым на лед выйдет новичок чемпионата – "Киев", который будет противостоять "Харьковским Берсеркам" (14:00). Затем встретятся действующие чемпион и вице-чемпион Украины – киевский "Сокол" сыграет против "Кременчуга" с 18 часов. Стартовые поединки первенства продлятся 7-12 октября.

Турнир разделят на два этапа. На первом 6 команд сыграют по 30 матчей регулярного сезона, а на втором – четверка сильнейших будет соревноваться за медали чемпионата Украины в плей-офф.

"Киев" входит в сезон с экс-нападающим сборной Украины Дмитрием Пидгурским во главе. Комплектуют команду преимущественно хоккеистами из Первой лиги, но впоследствии к ней может присоединиться олимпийский чемпион-1992 Алексей Житник.

По соображениям безопасности ФХУ и клубы определили три базовых арена чемпионата – Дворец спорта, "Айсберг" в Кременчуге и ледовый стадион в Калуше. "Киев" и "Сокол" будут играть в столице, на "Айсберге" соперников будут принимать "Кременчуг" и "Берсерки", а калушский "Легион" и херсонский "Днепр" выступят на Прикарпатье.

Календарь стартовых матчей чемпионата Украины по хоккею:

6 октября

"Киев" – "Берсерки", 14:00

"Сокол" – "Кременчуг", 18:00

7 октября

"Сокол" – "Берсерки", 12:00

"Киев" – "Кременчуг", 15:30

8 октября

"Легион" – "Днепр", 18:00

9 октября

"Днепр" – "Легион", 16:00

10 октября

"Сокол" – "Киев", 18:00

11 октября

"Кременчуг" – "Берсерки", 18:00

12 октября

"Берсерки" – "Кременчуг", 11:00

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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