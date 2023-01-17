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Хоккейная сборная Украины разбила Швецию на Универсиаде-2023

Фото: "Сине-желтые" забросили 12 шайб скандинавам (lakeplacid2023fisugames.pixieset.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой студенческой сборной Украины по хоккею с крупным счетом завершился матч против сборной Швеции в третьем туре группового этапа Всемирных университетских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Универсиада-2023, группа A, 3-й тур

Украина – Швеция – 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайбы: М. Симчук, 02:50, 41:09, Ружников, 03:30, Бородай, 04:44, Целогородцев, 06:46, 47:02, Кривошапкин, 30:10, Грабовецкий, 32:13, Мазур, 32:59, 53:00, Ступак, 55:19, Григорьев, 56:42 – Эльгстам, 19:11, Э. Ларссон, 19:41


После двух поражений на старте турнира "сине-желтые" принялись за дело в дебюте. В первые семь минут подопечные Вадима Шахрайчука забросили 4 (!) шайбы без ответа усилиями Михаила Симчука, Ружникова, Бородая и Целогородцева. Интрига воскресла в конце периода, когда украинцы разрешили Швеции сократить гандикап вдвое.

Но в раздевалке тренерский штаб сборной Украины, по всей видимости, подобрал правильные слова для отечественных "студентов". В дальнейшем таких провалов "сине-желтые" не допускали. А в середине второй 20-минутки провели ударные 180 секунд. Сначала Кривошапкин реализовал большинство, а затем шайбы забросили Грабовецкий и Мазур.

Самым результативным для сборной Украины стал финальный период. "Сине-желтые" оформили еще 5 шайб. В частности, дубли записали в свой актив Симчук, Целогородцев и Мазур. В конце концов, команда Шахрайчука забила 12 голов, выполнив 60 бросков.

Победа позволила Украине подняться на 3-е место в секстете A Универсиады. "Сине-желтые" набрали 4 пункта после трех туров и остаются среди претендентов на две путевки в полуфинал. Следующий поединок – 19 января против сборной Японии.

К слову, украинская сборная обнародовала заявку на чемпионат Европы в мужской программе.

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