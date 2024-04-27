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Хоккейная сборная Украины разбила Эстонию на старте ЧМ-2024

Фото: "Сине-желтые" забросили 8 шайб без ответа (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины разгромной победой над сборной Эстонии начала чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 1-й тур

Эстония – Украина – 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)

Шайбы: Пересунько, 11:44, Садовиков, 21:36, Денискин, 21:47, 54:58, Трахт, 25:27, Кривошапкин, 47:24, Мережко, 52:41, Морозов, 55:55

 

"Сине-желтые" открыли счет в середине стартового периода. Пересунько решился на бросок фактически от синей линии, а голкипер пропустил шайбу под ловушкой. Настоящую феерию подопечные Дмитрия Христича приберегли на старт второй 20-минутки.

За пять с половиной минут сборная Украины трижды расписалась в воротах эстонцев. Сначала Садовиков в большинстве с "пятака" сумел протолкнуть шайбу за линию. В следующей атаке Денискин удачно подставил клюшку под передачу Ратушного. А потом Трахт оказался самым ловким перед воротами.

Еще четыре раза команда Христича отличилась в третьем периоде. В середине игрового отрезка Кривошапкин сбежал в контратаку и мастерски уложил шайбу под перекладину. Далее Мережко попал в ворота со средней дистанции. А потом дубль оформил Денискин, обстучавшись с Янишевским. Добил балтийцев Морозов потрясающим выстрелом из центральной зоны.

Украинская сборная возглавила секстет команд после первого тура. Более скромные победы одержали Литва и Китай (по 3:0). Следующий поединок "сине-желтые" сыграют 28 апреля против сборной Нидерландов.

К слову, ранее "Койотис" собрались переехать из Аризоны в Юту.

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