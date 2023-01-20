Хоккейная сборная Украины победой над Чехией завершила выступления на Универсиаде-2023

Универсиада-2023, группа A, 5-й тур

Чехия – Украина – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: Хаджич, 9:22 – Кривошапкин, 24:56, 53:26, Панченко, 34:32



"Сине-желтые" пропустили первыми в середине стартового периода. Комарек с Тарноцжы разыграли лишнего и вывели на ударную позицию Хаджича, открывшего счет в противостоянии. Чехам для выхода в полуфинал как раз нужна была победа.

Однако во втором периоде украинцы перевернули игру. На старте умения реализовать большинство продемонстрировали и подопечные Вадима Шахрайчука, когда после передач Матейченко и Ступака отличился Кривошапкин. А потом Панченко забросил эффектную шайбу после сольного прохода.

Добил сборную Чехии тот же Кривошапкин. За 7 минут до сирены он воспользовался передачей Ступака и оформил дубль. Да еще и в меньшинстве! В общей сложности на турнире молодой нападающий "Кременчуга" набрал 8 пунктов – 3 шайбы и 5 ассистов.

Результативности Кривошапкина и других, однако, не хватило для выхода в плей-офф. Сборная Украины набрала 7 очков и отстала от ставшей второй Японии на 2 пункта. Безусловным победителем секстета A Универсиады стала сборная Канады (15 очков). В полуфиналах встретятся пары Канада – Казахстан и США – Япония.