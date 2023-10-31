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Хоккейная сборная Украины получила соперников в отборе к Олимпиаде-2026

Фото: "Сине-желтые" на ЧМ-2023 в Таллинне (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала первых оппонентов в квалификационном турнире перед Олимпийскими играми 2026 года в итальянском Милане. Состав отборочных групп обнародовала Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

"Сине-желтые" вступят в борьбу за олимпийскую лицензию со второго этапа квалификации. Соревнования запланированы на февраль 2024 года в Польше.

Сборная Украины попала в группу J. Там команда встретится со сборными Польши и Республики Корея. Последний участник квартета определится в декабре в однокруговом турнире между Сербией, Хорватией, Турцией и Китайским Тайбэем.

В следующий раунд отбора выйдет только победитель группы. В августе-сентябре 2024-го лучшая сборная квартета J сразится за одну путевку на Игры-2026 с Данией, Норвегией и Словенией.

Хоккейная сборная Украины и Олимпийские игры

Дебют в квалификации "сине-желтых" пришелся на отбор к Олимпиаде-1998. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

В свою очередь успешной стала квалификация к Играм-2002 в Солт-Лейк-Сити. Украинские хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире сборная Украины только по дополнительным показателям уступила первой позицией в группе Беларуси и заняла 10-е место на Играх.

С того времени украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в 3-м предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.

К слову, ранее Христич стал главным тренером сборной Украины.

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