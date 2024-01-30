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Хоккейная сборная Украины обнародовала финальную заявку на отбор к Олимпиаде-2026

Фото: "Сине-желтые" поедут соревноваться в Польшу (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Дмитрием Христичем определился с окончательным перечнем исполнителей для выступлений в квалификации перед зимними Олимпийскими играми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Наставник "сине-желтых" отсеял 11 хоккеистов. В финальный список попали 26 исполнителей из чемпионата Украины и иностранных первенств.

Базовым клубом сборной стал киевский "Сокол". Чемпион Украины представлен в национальной команде пятью хоккеистами. Херсонский "Днепр" отправит в ряды "сине-желтых" трех исполнителей, "Кременчуг" – двоих, а столичные "Кэпиталз" – одного. Также в заявку попали 14 легионеров.

Тренировочный сбор национальной команды начнется 3 февраля. В рамках подготовки к квалификационному турниру сборная Украины проведет спарринг против Республики Корея (6 февраля). Старт олимпийского турнира намечен на 8 февраля в польском Сосновце.

 

Состав сборной Украины на квалификацию к Олимпийским играм-2026:

Вратари: Дьяченко, Захарченко, Писаренко

Защитники: Сысак, Пангелов-Юлдашев, Ратушный, Андрейкив, Мережко, Матусевич, Гребеник, Чолач

Нападающие: Пересунько, Трахт, Бородай, Захаров, Мазур, Чердак, Денискин, Фадеев, Ворона, Морозов, Сидоренко, Панченко, Лялька, Коренчук, Куприянов

 

"Сине-желтые" попали в группу J. Компанию подопечным Дмитрия Христича там сразу составили сборные Польши и Республики Корея. Последний участник квартета – Эстония – определился по итогам однокругового турнира.

Только победитель группы пробьется в следующий раунд отбора. В августе-сентябре этого года лучшая команда квартета J сразится за одну путевку на Игры-2026 со сборными Дании, Норвегии и Словении.

Хоккейная сборная Украины и Олимпийские игры

Дебют в квалификации "сине-желтых" пришелся на отбор к Олимпиаде-1998. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

В свою очередь успешной стала квалификация к Играм-2002 в Солт-Лейк-Сити. Украинские хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире сборная Украины только по дополнительным показателям уступила первой позицией в группе Беларуси и заняла 10-е место на Играх.

С того времени украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в 3-м предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.

К слову, накануне фигуристка Валиева получила бан на 4 года за допинг перед Олимпиадой-2022.

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