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Хоккейная сборная Украины объявила состав на сборы перед отбором на Олимпийские игры

Фото: "Сине-желтые" в скором времени начнут подготовку к мини-турниру (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по хоккею во главе с Дмитрием Христичем определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к финальному этапу квалификации перед Олимпиадой-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Вызов на тренировочные сборы получили 29 хоккеистов. Старт подготовки намечен на 16 августа в Будапеште.

Христич пригласил в сборную трех вратарей, девять защитников и семнадцать нападающих. По итогам сборов наставник национальной команды сократит список на шесть фамилий. В данный момет чемпионат Украины представляют 12 хоккеистов, а остальные – легионеры.

Список вызванных на тренировочные сборы хоккейной сборной Украины:

Вратари: Дьяченко, Петров (оба – "Сокол"), Захарченко ("Шторм")

Защитники: Мережко ("Пльзень"), Ратушный ("Шторм"), Сысак ("Дунайварош"), Чолач ("Хендерсон"), Пангелов-Юлдашев ("Подгале"), Гребеник ("Кеттеря"), Андрейкив ("Заглембе" Сосновец"), Волков ("Слован" B), Полоницкий ("Сокол")

Нападающие: Пересунько ("Прешов"), Коренчук ("Заглембе Сосновец"), Трахт ("Лукко"), Денискин ("Подгале"), Лялька ("Кременчуг"), Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Благой (все – "Сокол"), Ворона ("Торунь"), Садовиков ("Берани Злин"), Фадеев ("Брегенцервальд"), Морозов ("Морзин-Аворья"), Гончаренко ("Перджине"), Нименко ("Аоста"), Панченко ("Киев Кэпиталз")

 

 

 

25 августа "сине-желтые" сыграют спарринг со сборной Венгрии. Старт финального этапа квалификации назначен на 29 августа. В первом поединке сборная Украины встретится с Францией, а затем будет противостоять Латвии и Словении. На Олимпийские игры-2026 пробьется только победитель квартета.

К слову, ранее Чолач перешел в фарм-клуб "Вегаса" в Американской хоккейной лиге.

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