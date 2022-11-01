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Хоккейная сборная Украины объявила состав на Мемориал Шаркози: кто в списке Шахрайчука

Фото: Сборная Украины соберется 6 ноября (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины обнародовала перечень исполнителей, которые в составе национальной команды будут готовиться к международному турниру имени Тамаша Шаркози.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Вадимом Шахрайчуком определился с составом на статусные соревнования в Будапеште. В лагерь сборной Украины вызов получили 25 хоккеистов. Старт подготовки – 6 ноября.

Абсолютными новичками национальной команды стали форварды Гуфт-Соколов из немецкого "Хештадтера" и Трахт (финский "Лукко"). В списке сборной оказались 14 легионеров из Польши, Дании, Венгрии, Германии, Румынии, Литвы, Канады и Финляндии.

Базовыми клубами "сине-желтых" стали "Кременчуг" и херсонский "Днепр". В лагерь национальной команды оттуда отправили по четыре исполнителя. Еще 3 хоккеиста представляют столичный "Сокол".

Состав сборной Украины на Мемориале Шаркози-2022:

Вратари: Захарченко, Кубрицкий

Защитники: Андрейкив, Варава, Матусевич, Гребеник, Ратушный, Мережко, Пангелов-Юлдашев, Толстушко

Нападающие: Ворона, Гуфт-Соколов, Даниленко, Коренчук, Кривошапкин, Лялька, Михнов, Мазур, Нименко, Панченко, Ружников, Пересунько, М. Симчук, Трахт, Целогородцев

Турнир состоит из группового этапа и решающих матчей. Сборная Украины попала в одну группу с Италией и Словенией, с которой встретится 10 ноября и 12 ноября соответственно. В свою очередь 13 ноября состоятся финал, а также матчи за третье и пятое места.

К слову, в воскресенье "Кременчуг" во второй раз в сезоне обыграл "Сокол" и закрепился в лидерах чемпионата Украины.

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