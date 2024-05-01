Хоккейная сборная Украины оформила волевой разгром Испании на ЧМ-2024

Национальная команда Украины по хоккею разгромила сборную Испании в четвертом матче на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 4-й тур

Украина – Испания – 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Шайбы: Трахт, 36:13, 57:31, Садовиков, 43:28, 51:12, Кривошапкин, 45:12, Захаров, 49:25 – Гонсалес, 23:13

В первом периоде испанская сборная неожиданно смогла навязать конкуренцию "сине-желтым". Пиренейцы внимательно сыграли в обороне и несколько раз огрызнулись в контратаках. Сборная Украины значительно опередила Испанию по количеству бросков, но открыть счет не смогла.

Тенденция продолжилась и во второй 20-минутке. Правда, с одным изменением. В дебюте периода команда Лусиано Басиле сенсационно открыла счет. Это Гонсалес в большинстве классно бросил в дальний угол. "Сине-желтые" прибавили обороты, но сравняли счет аж перед вторым перерывом – Трахт реализовал выход 1 в 0 после передачи Пересунька.

На старте финального периода сборная Украины вышла вперед. Подопечные Дмитрия Христича воспользовались первым (!) большинством. На финише образцовой атаки украинцев Садовиков перед воротами замкнул прострел Денискина. А еще полторы минуты спустя Кривошапкин результативно сыграл на добивании после броска Дахновского.

После такого старта испанцы посыпались. В свою очередь "сине-желтые" увеличили гандикап. Сначала Захаров точным броском "прошил" голкипера из центральной зоны. Затем Садовиков оформил дубль, подправив на "пятаке" бросок Фадеева. На десерт Трахт удачно подставил клюшку под выстрел Пересунько с дистанции.

Хоккейная сборная Украины на ЧМ-2024

Ранее "сине-желтые" одержали уверенные победы над сборными Эстонии (8:0), Нидерландов (4:0) и Китая (9:0). Теперь в активе команды Христича 12 очков.

Догнать сборную Украины вечером постарается хозяйка турнира – Литва. Балтийцы вечером встретятся со сборной Китая (19:30 по Киеву). Ранее литовские хоккеисты победили испанцев (3:0), эстонцев (6:1) и нидерландцев (3:2).

Последний поединок на чемпионате мира подопечные Христича сыграют 3 мая против Литвы. Из шести команд в Дивизион IA поднимется только победитель секстета.