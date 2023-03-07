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Хоккейная федерация вслед за УАФ призвала вернуть болельщиков на трибуны

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Киев, Вторник 07 марта 2023 14:19
Хоккейная федерация вслед за УАФ призвала вернуть болельщиков на трибуны Фото: В сезоне 2022/23 фанатов не пускают на хоккей (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Обращение в министерство молодежи и спорта о допуске зрителей на трибуны во время матчей отечественного первенства направила Федерация хоккея Украины.

Об этом заявил спортивный директор организации Юрий Кириченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Хоккейные функционеры стремятся получить разрешение на частичный допуск болельщиков в финальной части сезона 2022/23. Полуфиналы плей-офф чемпионата Украины стартуют 12 марта.

По словам спортдира федерации, потенциальный возврат зрителей на трибуны станет одним из путей нормализации общественной жизни и источником положительных эмоций в стрессовое время войны. Письмо в профильное ведомство ФХУ отправила еще в феврале.

"Рядом с каждым спортивным объектом расположены укрытия. Наше предложение – разрешить при согласовании с местной военно-гражданской администрацией допуск зрителей на матчи в количестве, которое может вместить укрытие", – пояснил Кириченко.

Функционер добавил, что запросы в федерацию направили и другие спортивные организации. Ранее президент УАФ Павелко анонсировал намерения вернуть болельщиков на трибуны футбольных арен. Разрешить организацию поединков при присутствии фанатов должны местные военные администрации.

К слову, ранее определились полуфинальные пары плей-офф хоккейного первенства Украины.

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