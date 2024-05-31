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Хоккеист-рекордсмен получил новую должность функционера: он только завершил игровую карьеру

Киев, Пятница 31 мая 2024 11:59
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Хоккеист-рекордсмен получил новую должность функционера: он только завершил игровую карьеру Фото: Сергей Бабинец сменил джерси на костюм (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный нападающий киевского "Сокола" Сергей Бабинец с нового сезона вступит в должность генерального менеджера чемпионата Украины по хоккею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФХУ.

36-летний украинец в межсезонье объявил о завершении игровой карьеры. Впрочем, без хоккея самый лучший бомбардир в истории отечественного первенства не останется.

Бабинец занял только что созданную должность генерального менеджера лиги. Подобные должности существуют в большинстве хоккейных первенств. В частности, в заокеанской Национальной хоккейной лиге еще в 1993 году появился комиссар, ставший высшим должностным лицом объединения с функциями переговоров от имени НХЛ и назначения официальных лиц на матчи.

"Рад продолжать быть в украинском хоккее, однако уже как функционер. С детства мечтал его развивать и поднимать на должный уровень, поэтому благодарен за этот вызов. Поскольку я хоккеист и значительную часть своей карьеры провел в чемпионате Украины, то по собственному опыту знаю о все процессы изнутри. Первой задачей, которую я для себя поставил, является коммуникация с клубами. Только наша синергия поможет укрепить украинский хоккей во всех его направлениях, не только в спортивном", – заявил Бабинец.

Генменеджер лиги исполнял роль функционера и раньше. В частности, он занимал аналогичную должность в команде Броварского спортивно-профессионального колледжа. Весной же 2022 года Бабинец стал менеджером юношеской и молодежной сборных Украины.

К слову, ранее "Сокол" получил первых соперников в Континентальном кубке-2025.

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