В ході стрільби в Чикаго загинули дві людини

Щонайменше дві людини загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини на вулиці на заході Чикаго (штат Іллінойс, США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chicago Tribune.

Як повідомляється, згідно з інформацією видання, постраждалий доставлений в місцеву лікарню в критичному стані.

На місце події негайно виїхали співробітники правоохоронних органів, розпочато розслідування. Причини стрілянини і інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на базі військово-морської авіації Oceana в американському місті Вірджінія-Біч сталася стрілянина, є один загиблий і один постраждалий.

Через інцидент всі входи на базу були заблоковані, заявляли в аварійних службах регіону. Раніше 24 березня в місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула і троє постраждали.

РБК-Україна писало, що поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Один з нападників відкрив вогонь по натовпу з автомобіля Ford.