ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під час стрілянини біля Білого дому поранили співробітника секретної служби США

Вашингтон, Вівторок 11 серпня 2020 14:25
Під час стрілянини біля Білого дому поранили співробітника секретної служби США
Фото: Білий дім (flickr)
Автор: РБК-Україна

Співробітника секретної служби США госпіталізували

В секретній службі Сполучених Штатів повідомили, що в ході стрілянини біля Білого дому був поранений їх співробітник. Він був госпіталізований.

Про це повідомила прес-служба секретної служби США в Twitter.

Стрілянина велася на розі 17 вулиці і Пенсільванія-авеню.

"(Підозрюваний, - ред.) Чоловік і співробітник служби госпіталізовані. Під час інциденту охоронювані особи не піддалися небезпеці, комплекс Білого дому не отримав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері біля Білого дому сталася стрілянина через що президент Дональд Трамп був змушений перервати прес-конференцію, і покинути приміщення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білий дімСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся