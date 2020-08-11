Під час стрілянини біля Білого дому поранили співробітника секретної служби США

Фото: Білий дім (flickr)

Співробітника секретної служби США госпіталізували

В секретній службі Сполучених Штатів повідомили, що в ході стрілянини біля Білого дому був поранений їх співробітник. Він був госпіталізований.

Про це повідомила прес-служба секретної служби США в Twitter.

Стрілянина велася на розі 17 вулиці і Пенсільванія-авеню.

"(Підозрюваний, - ред.) Чоловік і співробітник служби госпіталізовані. Під час інциденту охоронювані особи не піддалися небезпеці, комплекс Білого дому не отримав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері біля Білого дому сталася стрілянина через що президент Дональд Трамп був змушений перервати прес-конференцію, і покинути приміщення.