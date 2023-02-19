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Хотят обвинить Украину и Европу. Россия планирует очередную провокацию с ядерной безопасностью

Фото: Россия планирует очередную провокацию с ядерной безопасностью (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Российские власти хотят обвинить Украину в провокациях и нарушении радиационной безопасности недалеко от одного из ядерных объектов. По данным окупантов, Украине в этом якобы помогает одна из стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в Минобороны РФ, провокация якобы запланирована в канун 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Россияне пишут, что в Украину якобы в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Они были завезены с территории одной европейской страны.

"Их будут использованы для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", - пишут в РФ.

Командование РФ заявляет, что целью провокации будут радиационно опасные объекты Украины, а в результате возможна утечка радиационно опасных веществ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия начинает масштабные ядерные учения на фоне визита президента США Джо Байдена в Европу. Таким образом, Кремль усиливает ядерный шантаж.

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