Хотят взять в частичное окружение: россияне пытаются закрепиться неподалеку от Покровска

Российская армия пытается закрепиться в селах вблизи города Покровск и продвигаться дальше. Таким образом россияне хотят взять его в частичное окружение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.
"Там (возле Покровска - ред.) ряд малых населенных пунктов. Там Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый труд и т.д. Россияне пытаются там зацепиться за каждый дом и продвигаться дальше", - рассказал Трегубов.
Он отметил, что на сам Покровск россияне не идут. Однако они пытаются взять его в частичное окружение и выйти, вероятно, на лесополосу недалеко от трассы, через которую идет часть поставок в город.
"Я бы не сказал, что по состоянию на сейчас это им удалось, но они очень стараются и имеют большой ресурс. В первую очередь ресурс и человеческий, и технический, и логистический", - сказал спикер.
Стоит заметить, что Россия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На этом участке украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.
Ранее Трегубов рассказал, что враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
В то же время, американский Институт изучения войны отмечал, что окружение Покровска - это одна из ключевых стратегических целей российских оккупантов.
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