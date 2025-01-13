Хотят взять в частичное окружение: россияне пытаются закрепиться неподалеку от Покровска

"Там (возле Покровска - ред.) ряд малых населенных пунктов. Там Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый труд и т.д. Россияне пытаются там зацепиться за каждый дом и продвигаться дальше", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что на сам Покровск россияне не идут. Однако они пытаются взять его в частичное окружение и выйти, вероятно, на лесополосу недалеко от трассы, через которую идет часть поставок в город.

"Я бы не сказал, что по состоянию на сейчас это им удалось, но они очень стараются и имеют большой ресурс. В первую очередь ресурс и человеческий, и технический, и логистический", - сказал спикер.

Ситуация на Покровском направлении

Стоит заметить, что Россия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На этом участке украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.