RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят собственных "кадыровцев". В РФ по примеру Чечни могут открыть "университеты" спецназа

Фото: в РФ по примеру Чечни могут открыть университеты спецназа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России предложили во всех регионах создать "университеты" по подготовке спецназовцев, что якобы может ускорить победу Москвы в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Полпред президента РФ в Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры по подготовке спецназа подобно "университету" спецназа в Чечне.

"Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", - заявил с надеждой Трутнев.

Ранее мы писали, что власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. "Кадыровцы" должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.

Также напомним, ранее стало известно, что так называемый "глава Чеченской Республики" Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧечняРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину