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Хотят "скопировать" у ВСУ? Россия заявила о якобы работе над морскими дронами

Вторник 19 декабря 2023 05:00
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Хотят "скопировать" у ВСУ? Россия заявила о якобы работе над морскими дронами Иллюстративное фото: Россия заявила о якобы работе над морскими дронами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В России заявили о желании создать надводные дроны. Напомним, Украина успешно применяет свои разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

Сообщается, что якобы новый дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью ее увеличения до 100 кг.

По словам собеседника источника, надводные катера, которые применяют ВСУ, это "дорогие натовские решения". Кроме того, у украинских войск не так много применяют, как им бы хотелось, указал он.

"Наше решение будет стоить меньше, потому что мы будем производить его в России. Если понадобится, мы быстро сможем увеличить производство". - заявил источник.

Якобы надводный дрон сможет передвигаться на расстояние до 20 километров. В его проект вошли лучшие идеи российского судомоделизма. Корпуса катеров сделают из композитных материалов, чтобы их не могли обнаружить радары.

Официальные испытания планируют провести в феврале 2024 года.

Работа украинских надморских дронов

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина разработала уникальный морской беспилотник "Морской малюк". Его производят на подземных заводах в Украине.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские захватчики пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ.

Детальнее о том, какими дронами Силы обороны Украины атакуют российских оккупантов в Черном море, читайте в материале РБК-Украина.

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